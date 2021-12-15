Украина

Итальянский специалист рассказал о работе в донецком клубе.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о том, в каком стиле приходится играть "горнякам", сравнив его со своим бывшим клубом Сассуоло, где итальянец пользовался стилем коструционе даль бассо.

"В Италии, особенно в первые годы в Сассуоло, а до этого еще в Беневенто, наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали с глубины поля.

Шахтер в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне", — сказал Де Дзерби в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Ранее стало известно, где Шахтер проведет первый сбор в новом году.