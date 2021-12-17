Украина

Футболист рассказал, как получал свой первый опыт в футболе.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал о первых годах своей профессиональной карьеры.

"Меня не хотели брать, потому что я был маленький, а там все были на год старше. Я и по своему возрасту был маленьким. Говорили: Да куда? Но папа говорит: Возьмите просто, пусть тренируется, а там посмотрим. Так меня взяли в Горняк-Спорт. Начал заниматься с 7 лет.

Никогда не забуду, как был через два месяца турнир – я стал лучшим игроком. Тренер сказал, что побольше бы таких, как я. Хотя поначалу меня не хотели даже брать.

За первую команду Шахтера не думал даже. Играл в U-16, была мысль – как можно быстрее попасть в U-19. Когда был в U-19, мысль – как можно быстрее попасть в U-21. И так постепенно, шаг за шагом. Я перескакивал возраст, начал играть за старших. Так шаг за шагом получилось, что в день 18-летия впервые тренировался с первой командой Шахтера", — признался футболист.

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