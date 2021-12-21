Стороны решили не продлевать контракт.
андрей тотовицкий, фк десна
21 декабря 2021, 11:17
Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий принял решение не продлевать действующее соглашение с клубом.
Черниговская команда поблагодарила за сотрудничество футболиста, а также пожелала успехов в дальнейшей карьере.
В составе Десны Тотовицкий провел 47 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться 16 забитыми мячами, а также отдал 9 голевых передач.
Ранее президент Десны Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на текущий сезон.