Украина

Стороны решили не продлевать контракт.

Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий принял решение не продлевать действующее соглашение с клубом.

Черниговская команда поблагодарила за сотрудничество футболиста, а также пожелала успехов в дальнейшей карьере.

В составе Десны Тотовицкий провел 47 поединков во всех турнирах, в которых сумел отличиться 16 забитыми мячами, а также отдал 9 голевых передач.

Ранее президент Десны Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на текущий сезон.