Украина

Президент ровненского клуба рассказал о планах зимнее трансферное окно.

Президент Вереса Иван Надеин поделился планами относительно усиления состава команды в январе и рассказал о возможных новичках.

В частности на тренировочные сборы с командой отправится воспитанник Ливерпуля.

"В плане трансферной политики мы ежедневно на связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектации состава.

Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с Вересом поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии Ливерпуля. Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером.

Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги", – рассказал Надеин в интервью официальному сайта клуба.

После первой половины сезона Верес занимает 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее сообщалось, что Верес расторг контракт с голкипером Максимом Бабийчуком.