Украина

В нынешнем сезоне Максим не смог пробиться в состав команды Юрия Вирта.

Верес на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Максима Бабийчука.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, что означает, что футболист получил статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Бабийчук не провел ни одного матча в составе команды Юрия Вирта.

Также отметим, что по ходу этого месяца ровенская команда попрощалась с защитником Дмитрием Немчаиновым, полузащитником Виталием Тимофиенко и нападающим Робертом Гегедошем.

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