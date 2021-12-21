В нынешнем сезоне Максим не смог пробиться в состав команды Юрия Вирта.
Максим Бабийчук, НК Верес
21 декабря 2021, 22:37
Верес на своем официальном сайте объявил об уходе вратаря Максима Бабийчука.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, что означает, что футболист получил статус свободного агента.
В нынешнем сезоне Бабийчук не провел ни одного матча в составе команды Юрия Вирта.
Также отметим, что по ходу этого месяца ровенская команда попрощалась с защитником Дмитрием Немчаиновым, полузащитником Виталием Тимофиенко и нападающим Робертом Гегедошем.
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