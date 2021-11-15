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Украинский специалист успешно работает в новом клубе.

Наставник Аль-Айна украинец Сергей Ребров третий раз подряд признан лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

На этот раз украинец стал лучшим коучем в октябре. Под его руководством Аль-Айн в октябре одержал одну победу и однажды сыграл вничью.

После девяти туров Аль-Айн является лидером турнирной таблицы чемпионата ОАЭ, и идет без поражений.

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