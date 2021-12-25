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Football.ua подводит итоги выступления киевлян в еврокубке.

Уже много сказано о том, каким тяжелым и неудачным для ведущих украинских клубов оказался евросезон 2021/22. Впервые за последние 14 лет наш футбол не будет представлен в плей-офф еврокубков. Все ли так печально и безнадежно? Ведь не всегда результат отображает объективную картину состояния дел. По отдельности проанализируем игру Динамо, Шахтера и Зари. О Ворскле и Колосе, к сожалению, говорить нечего. Подведения итогов логично будет начать с действующих чемпионов.

Динамо начало свою кампанию с группового турнира Лиги чемпионов. Посев в четвертой корзине не сулил команде хорошего жребия. Киевляне попали в группу к Баварии, Барселоне и Бенфике, которая сегодня представляет серьезную силу и по праву выбила из турнира Барсу.

Откровенно говоря, от Динамо никто не ждал выхода в плей-офф ЛЧ, да и третье место в такой компании было бы воспринято общественностью, как приличный успех. Прежде всего, команда должна была показать прогресс в игре относительно своей прошлогодней версии. Соответственно и оценивать выступление Динамо в Лиге чемпионов необходимо, абстрагируясь от результата, сделав акцент на уровне игры. На данном этапе чемпионы Украины не могут на дистанции составить конкуренцию европейским топам. Поэтому, для более объективной оценки лучше проводить параллели со своей же игрой в прошлом сезоне.

По результату и статистике киевляне на этот раз выступили хуже, чем в прошлом сезоне, но это лишь обусловлено уровнем оппонентов. На этот раз, нашим слабейшим соперником был не Ференцварош, а Барселона. Так, что сравнивать цифры – глупая затея. Но, в плане конкурентоспособности отдельно в каждом конкретном матче, команда Луческу заметно прибавила. Невооруженным взглядом был заметен прогресс в разных аспектах игры, в частности, в позиционных и быстрых атаках, прессинге. Разумеется, уровень игры Динамо в этих компонентах все еще ниже среднего уровня турнира, но в прошлом сезоне, по большому счету, киевляне вообще держались лишь за счет организации в позиционной обороне.

Группа Е

Динамо – Бенфика – 0:0

Бавария – Динамо – 5:0

Барселона – Динамо – 1:0

Динамо – Барселона – 0:1

Динамо – Бавария – 1:2

Гол: Гармаш, 70 (Цыганков)

Бенфика – Динамо – 2:0

В общем статистическом реестре ЛЧ Динамо находится в топах лишь по показателям попадания в офсайд. Разумеется, здесь постарался Гармаш. Денис в каждом матче вносил свой вклад в общий "успех". В среднем, игроки Динамо попадали в офсайд 4,3 раза за матч. Это наивысший показатель среди всех 32-х команд группового турнира Лиги чемпионов. Разумеется, в плане владения мячом, ударов по воротам, точности передач, в компании с такими оппонентами команде было трудно не оказаться в подвале статистических рейтингов.

Средний показатель по передачам Динамо:

Средний показатель по передачам соперников в матчах с Динамо:

Базовой тактической схемой команды Луческу была 4-2-3-1, которая в деструктивной фазе игры трансформировалась в структуру 4-4-2. Эпизодически Динамо пыталось пользоваться проактивными методами обороны – прессингом и контрпрессингом, но на постоянной основе по-прежнему полагалось на зонную оборону, встречая соперника средним и низким блоками.

В шести матчах группового турнира было задействовано 23 футболиста. При этом, нельзя сказать, что Мирча Луческу активно прибегал к ротации. Она скорее была точечной или вынужденной. Не смотря на то, что во всех шести поединках участие приняло лишь четыре игрока – Забарный, Сидорчук, Шапаренко и Цыганков, у Мирчи Луческу был оптимальный вариант стартового состава.

Наиболее подверженными ротации были позиции правого защитника и форварда. Дважды в стартовом составе функции нападающего возлагались на Шкурина, один раз на Супрягу, но основным исполнителем на острие атаки был Гармаш. Справа, вместо Кендзьоры играли также Тымчик и Караваев. Кстати, последний, по ходу матчей неоднократно по позиции менял Цыганкова. В одной игре Александр действовал на позиции левого фулбека. Нужно отметить, что Сирота и Гармаш по сути играли вместо травмированных Попова и Беседина соответственно и в принципе, справились неплохо.

Статистика команды объективно отражает степень соответствия команды Лиге чемпионов. Нужно объективно оценивать ситуацию. Как бы это не обидно звучало, но такие команды как Динамо абсолютно ничего не могут дать главному европейскому турниру. Для Динамо же – это уникальная возможность приобретения важного опыта. По уровню футбола чемпион Украины сегодня не должен иметь гарантированное место в групповом турнире. На этот раз Динамо воспользовалось инерционным эффектом прошлых успехов нашего клубного футбола.

На самом деле, в том, что со следующего сезона мы не имеем прямой путевки в ЛЧ, нет ничего плохого. Если наши гранды будут конкурентоспособными на этом уровне, они смогут пройти квалификацию. Не смогут? Тогда, в некоторой степени, полезней будет "повариться" в Лиге Европы, которая стала заметно сильней по среднему уровню участников. И Динамо и Шахтер развиваются и вполне возможно, что в следующем году мы увидим более качественный футбол в их исполнении, но пока, с тем багажом, который мы имеем сейчас в ЛЧ делать нечего.

Как и в прошлом сезоне, киевляне выдавали достаточно неплохие отрезки в некоторых матчах. Но, на этот раз, этих матчей и отрезков было явно больше. Первый матч с Бенфикой был неплох, особенно воодушевила его концовка, когда удалось прижать соперника и лишь VAR зафиксировал минимальный офсайд у Гармаша и спас португальский клуб от поражения.

Единственный матч, в котором у Динамо не было шансов на очки – это разгром в Мюнхене. Бавария не была безупречной в фазе игры без мяча и команда Мирчи Луческу имела несколько хороших выходов в быстрые атаки, но игроки не были достаточно эффективными в завершающей стадии. Взаимодействия и решения были несколько хаотичными.

В следующем матче был неплохой второй тайм на "Камп Ноу", когда Барселона немного подсела функционально и не могла эффективно выполнять контрпрессинг. Каталонцы отходили в средний блок и позволяли Динамо развивать позиционные атаки. Правда, до голевых моментов у ворот Тер Штегена дело практически не доходило.

Было заметно, что команде Мирчи Луческу не хватало уверенности в собственных силах и спортивной агрессии. В этом матче, в первый и в последний раз в старте (в групповом турнире ЛЧ) вышел Супряга, который, окончательно подтвердил статус одного из самых переоцененных футболистов в истории украинского футбола.

В домашней встрече с Барсой команда Луческу была близка к добытым очкам, но в который раз подвела реализация моментов. В целом, по самоотдаче и организации игры к Динамо не могло быть больших вопросов. В первую очередь нужно отметить, что наконец чемпионы Украины продемонстрировали спортивную злость и не злоупотребляли чрезмерным уважением к именитому сопернику.

На мой взгляд, в домашнем матче с Баварией киевляне провели свой лучший игровой отрезок в этом сезоне. Второй тайм Динамо может смело занести себе в актив. Разумеется, Бавария была не сильно мотивированна, вела после первого тайма со счетом 2:0 и из-за кадровых проблем имела скудную скамейку запасных. Тем не менее, это была Бавария с вполне боевым составом. Этот матч оставил хорошие впечатления.

Динамо не уступало в интенсивности взаимодействий и командном движении. Ментальная скорость игроков также была на уровне. Как и в домашнем матче с Барселоной киевляне снова показали зрелость характера и не заслуживали на поражение. По крайней мере, для более благоприятного результата были все предпосылки.

В отличие от матча в Мюнхене, команда имела и соблюдала четкие инструкции выхода в быстрые атаки, стараясь использовать свободное пространство на флангах и полуфлангах.

Вингеры своевременно подключались к контратакам и Динамо умело пользовалось условиями, которые в переходной фазе возникали при узкой линии обороны соперника. Дэвис при позиционных атаках традиционно высоко поднимался по флангу, а сзади оставалась пара центрбеков и правый фулбек Павар.

В заключительном матче группового турнира с Бенфикой турнирную мотивацию имела только команда Жорже Жезуса. Она быстро обеспечила себе серьзный задел в два мяча и после перерыва сознательно отдала инициативу Динамо. Во втором тайме киевляне должны были забивать, но наверное, если нереализацию голевых моментов в одном матче можно списать на невезение, то на дистанции это следствие уровня мастерства игроков. В фазах построения и развития атак команда сделала шаг вперед, осталось подтянуть до необходимого уровня – завершение.

Чемпионы Украины снова ни в чем не уступали, а во многом и превосходили квалифицированного оппонента во втором тайме. Динамо продемонстрировало неплохие взаимодействия в позиционных атаках.

На мой взгляд, команда Мирчи Луческу чересчур осторожничала с Бенфикой после перерыва. Обратите внимание на скриншот. По сути, в фазе развития позиционной атаки соотношение игроков Динамо и Бенфики составляло — 4:1 в пользу украинской команды. Разумеется, подобных ситуаций необходимо избегать. Структура структурой, но нужно ориентироваться на поле по ходу игры, да и тренеры должны реагировать на подобные моменты.

У Динамо были все возможности активней атаковать глубину и насытить линию атаки еще парой футболистов, оставив в центре поля двух защитников против одного форварда. Бенфика откровенно играла на удержание счета, формируя линию обороны из шести игроков.

В целом, несмотря на одно очко и всего один забитый гол, Динамо сделало заметный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Но, при этом, очевидно, что кадровый потенциал команды ограничивает ее дальнейшее развитие. Если руководство Динамо заинтересовано в прогрессе, то в ближайшие трансферные окна необходимо усиливать состав. В первую очередь нужен качественный форвард, по возможности, пара разноплановых нападающих. Талантливая молодежь – это очень хорошо, но молодежь будет расти гораздо быстрей с более опытными футболистами.

Категорически не согласен, что в нынешнем составе Динамо нет молодых футболистов, которые потенциально способны в ближайшее время выйти на новый, более качественный уровень. Общественность быстро привыкла к наличию в составе Забарного и даже удивительно, как на фоне явно переоцененного Супряги, по достоинству не отмечаются качества и характеристики молодого защитника. Сирота также обладает хорошими задатками. Трансфер Миколенко может послужить сигналом для остальных молодых игроков — из Динамо реально перейти в топ-чемпионат. Хотя, в последнее время, в это уже слабо верилось.

На таком уровне каждая мелочь имеет значение. Лучший баланс в структуре может поспособствовать более заметному шагу вперед. Да и вообще, для прогресса любой команде необходима стабильная кадровая циркуляция. Клуб должен продавать, зарабатывать и обновлять состав. Образно говоря, Мирча Луческу расшевелил "отстойник", но дальше команда нуждается в точечном, но качественном усилении.

Сергей Костенюк