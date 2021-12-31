Украина

Владелец "горняков" подвел итоги уходящего года.

Президент Шахтер Ринат Ахметов поделился своим мнением о выступлениях команды в 2021 году, выделил перспективных и ключевых игроков, а также прокомментировал работу главного тренера Рината Ахметова.

"В этом году мы пригласили нового главного тренера Роберто Де Дзерби, который вместе со своим штабом присоединился к Шахтеру. Это молодой и очень амбициозный специалист. Мы верим в его талант, разделяем его смелые и прогрессивные идеи. Он хочет играть в красивый, интеллектуальный, атакующий футбол. Уверен, что Роберто сделает Шахтер еще сильнее, еще успешнее, а впереди нас ждет много ярких побед и самых высоких достижений.

Уходящий год стал для нас и годом смены поколений. Клуб покинули футболисты, которые на протяжении долгих лет играли ключевые роли в команде. Тайсон, Марлос, Дентиньо – каждый из этих игроков вписал свое имя в историю Шахтера. Спасибо им за важные победы и трофеи, за красивый футбол и, самое главное, за яркие эмоции!

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Сегодня можно твердо сказать, что Шахтер готов к переменам, потому что на смену прежним лидерам приходят очень талантливые и перспективные игроки. Мудрик, Трубин, Бондарь, Судаков, Сикан, Бондаренко и многие-многие другие – это не только будущее, но уже и настоящее нашего клуба и всего украинского футбола. Роберто Де Дзерби не боится доверять молодым футболистам, а результат этого доверия – стремительный рост и прогресс игроков. Каждый из них уже успел проявить себя на поле и заслужил аплодисменты. Но это начало большого пути. Успех принесет только ежедневный самоотверженный труд. И тогда им будет аплодировать вся Европа.

В новый, 2022 год Шахтер идет с большими надеждами и максимальными целями. Наши амбиции неизменны: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Мы будем показывать интеллектуальный футбол, будем радовать болельщиков красивой атакующей игрой. Мы хотим держать в руках трофеи, хотим завоевать Кубок и золотые медали чемпионата Украины, хотим, чтобы свой первый титул выиграла наша женская команда. Уверен, нас всех ждет яркий и очень интересный футбольный год, и мы сделаем все, чтобы он стал для нас успешным", – приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в 2021 году.