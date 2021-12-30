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Сергей Палкин проанализировал игру новичков команды.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подвел итоги первой половины сезона, оценив игру летних новичков "горняков" — Марлона, Траоре и Педриньо.

"Я считаю, что это три сильных футболиста. Футбол, который они показывали, показывают и будут показывать, считаю, соответствует деньгам, которые мы заплатили. Если говорить о Траоре, то практически с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос. Если взять Педриньо, то до травмы он также показывал хороший футбол, а сейчас, мне кажется, ему еще надо время, чтобы вернуться на прежний уровень. О Марлоне могу сказать, что уже сложно представить команду без него, это апологет футбола по-дедзербски. Мы его брали специально под игру Роберто, он хорошо ее понимает и транслирует всей команде.



Травма Траоре? Когда это произошло, у меня не было настроения даже игру смотреть. Я сразу понял, что это очень серьезная травма, как позже выяснилось, он порвал все, что можно было порвать. Если бы можно было проиграть тот матч, но с Траоре все было бы хорошо, я бы однозначно выбрал такой вариант. Это страшная травма, и хочется пожелать Траоре только быстрейшего выздоровления. Ему сделали две операции, восстановление идет нормальным ходом. В июне-июле мы ожидаем, что он вернется в общую группу, надеемся, так и произойдет, а случится это раньше — будет еще лучше", — сказал Палкин в интервью клубной пресс-службе.

Также специалист оценил атакующую игру донецкой команды, в которой выделялся Фернандо.

"Фернандо воспользовался своим шансом, потому что он также практически в каждом матче начал забивать. Мне кажется, главная проблема Фернандо в том, что он часто получает травмы, и это его выбивает на две-три недели, а потом надо начинать заново входить в процесс, что сложно. Если бы не его травмы, думаю, он бы уже показывал совсем другой уровень футбола. Как сказал президент, он может стоить или 100 миллионов, или ноль. Мы с Де Дзерби пришли к мнению, что Фернандо быстрее движется к 100 миллионам, чем к нулю, в его период до травмы. Опять же, если травмы его не будут беспокоить, то, надеюсь, он будет показывать хороший и результативный футбол. С технической точки зрения у него все для этого есть", — добавил Палкин.

Ранее Палкин рассказал о будущем Евгения Коноплянки в Шахтере.