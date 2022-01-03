Украина

Украинский функционер рассказал о расставании с бразильцами.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал расставание с многолетними лидерами команды Тайсоном и Марлосом, а также Дентиньо.

"Конечно, будет сложно, ведь когда такие игроки покидают, сложно любой команде. Тот опыт и тот уровень мастерства, который они показывали в нашем клубе, дорогого стоит. Но рано или поздно все заканчивается и легенды уходят, а на их места приходят молодые талантливые ребята с серьезными амбициями и желаниями. Жизнь не останавливается, и мы строим новую команду.

Почему Марлос не пришел на торжественную церемонию прощания? Мы забываем о том, что летом в одном из интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

Мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

Кто возьмет шефство над молодыми бразильцами? Конечно, Алан Патрик, Исмаили и Мораес давно в Шахтере, и, я думаю, их помощь молодым бразильцам будет очень нужна. Особенно в адаптации и понимании всех процессов, считаю, они очень помогут. Как люди, они также очень открыты и порядочны", – рассказал Палкин в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Марлос может стать игроком Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе или Атлетико Минейро.