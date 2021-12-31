Украина

Сергей Палкин рассказал о ситуации с украинским форвардом.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с нападающим Жуниором Мораесом.

"Был вопрос в том, почему мы его раньше не продлили. А раньше мы этого не делали, потому что врачи говорили, что после такой травмы ему будет сложно восстановиться, и даже если мы его подпишем, он не сможет постоянно держаться на одном уровне, у него будут спады и долгий период восстановления.

В этой ситуации клуб взял на себя риск и продлил с ним контракт. Дай бог, чтобы в этой ситуации врачи ошибались и у Мораеса все получалось, и он смог вернуться на прежний уровень. Мы этого желаем, а он в последней игре с Александрией показал и доказал, что может. Чемпионат длинный, нам еще предстоит много матчей, надеюсь, у Мораеса все получится", — приводит слова Палкина пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик стал лучшим игроком Шахтера в 2021 году.