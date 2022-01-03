Украина

Стал известен первый соперник команды Мирчи Луческу при подготовке ко второй половине сезона.

Киевское Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграет с чемпионом Латвии РФШ. Об этом сообщает пресс-служба латвийского клуба. Товарищеская игра пройдет 21 февраля.

РФШ выиграл чемпионат Латвии в этом году, опередив ближайшего преследователя Вальмиеру на четыре очка.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор в Турции станет для Динамо вторым. Первый сбор подопечные Мирчи Луческу проведут в Испании.

После 18 игр Динамо набрало 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на два балла.

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