Украина

Украинский защитник провел в Беларуси полтора года.

Защитник Алан Аусси вернулся в киевское Динамо из аренды в Торпедо-БелАЗ, сообщает пресс-служба клуба из Беларуси.

В чемпионате Беларуси 20-летний украинец провел полтора сезона. За это время он отыграл 28 поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

Отметим, что Аусси является воспитанником Шахтера, но с 2018 года его контракт принадлежит Динамо. За первую команду "бело-синих" он еще не выступал.

Ранее сообщалось, что агент подтвердил возвращение Владислава Дубинчака в Динамо.