Украинский защитник провел в Беларуси полтора года.
Алан Аусси, torpedo-belaz.by
03 января 2022, 20:59
Защитник Алан Аусси вернулся в киевское Динамо из аренды в Торпедо-БелАЗ, сообщает пресс-служба клуба из Беларуси.
В чемпионате Беларуси 20-летний украинец провел полтора сезона. За это время он отыграл 28 поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
Отметим, что Аусси является воспитанником Шахтера, но с 2018 года его контракт принадлежит Динамо. За первую команду "бело-синих" он еще не выступал.
Ранее сообщалось, что агент подтвердил возвращение Владислава Дубинчака в Динамо.