Украина

Голкипер Шахтера уверен, что признание лучшим в Шахтере по итогам 2021 года даст его другу дополнительный импульс.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги первой половины сезона, высказался о признании болельщиками своего друга, Михаила Мудрика, лучшим футболистом "горняков" по итогам 2021 года и рассказал о ближайших задачах своей команды.

О результатах Шахтера в первой половине сезона:

"В первую очередь, хорошо, что закончили 2021 год на первом месте. Виден прогресс у всей команды. С каждой тренировкой и игрой мы становились сильнее. Понимаем, чего требует от нас главный тренер. Плюс положительно то, что выиграли Суперкубок Украины. Думаю, каждый чувствует, что ежедневно и прибавляет индивидуально, и командные действия улучшаются. Когда доведем до автоматизма и сможем выполнять все требования, игра и результаты будут еще лучше".

О признании Михаила Мудрика лучшим игроком Шахтера в 2021 году по итогам голосования среди болельщиков:

"Если бы выиграл вратарь, я был бы точно так же доволен! Рад за Мишу, своего друга, которого я давно знаю, еще по Академии. Думаю, для него это признание болельщиков станет огромным стимулом, толчком вперед в плане психологии. Поздравил его лично. Зная Мишу, уверен, что он не "зазвездится", а будет еще больше работать. И это даст огромный плюс и ему, и Шахтеру. Если это направить в нужное русло, такая поддержка и вера болельщиков очень помогает. Ты растешь как футболист с двойным или даже тройным желанием прогрессировать".

О своей недавней травме:

"Безусловно, отпечаток паузы накладывают. Сложнее всего психологически. Ты постоянно тренируешься и играешь, участвуешь во всех процессах, а потом выпадаешь на месяц и работаешь только индивидуально, затем еще около месяца набираешь нужные кондиции. За период травмы чуть потерялись некоторые качества, над которыми снова нужно было работать, как на сборах, и подтягивать. Поначалу было тяжело, но с каждой тренировкой и игрой все становилось лучше. В итоге я чувствовал, что становлюсь даже сильнее, чем был до травмы".

О задачах Шахтер на вторую половину сезона:

"Да, задачи всегда максимальные. Для нас не бывает других мест, кроме первого. Постараемся наработать хорошую базу на сборах, чтобы за счет этих физических и психологических навыков, когда возобновится сезон, нам было легче. У нас будет месяц, чтобы отточить все-все нужные компоненты. Они необходимы, чтобы во второй части сезона показывать еще более зрелищную игру", — приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Анатолий Трубин также рассказал о своих хобби и о том, как проводит отпуск во время зимней паузы в чемпионате Украины.