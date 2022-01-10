Футболист присоединился к новому клубу.
Артур Авагимян, ФК Александрия
10 января 2022, 22:24
Новичок Александрии Артур Авагимян прокомментировал пресс-службе подписание контракта с клубом.
"У клуба стоят большие задачи в этом сезоне, и я надеюсь, что помогу клубу их решить. База понравилась – все, что нужно для футбола, там есть.
Город особо не видел, могу говорить лишь о клубе – самые положительные эмоции", — сказал Авагимян.
Отметим, что вингер перебрался в Александрию из одесского Черноморца. Сумма компенсации пока неизвестна. Он подписал контракт до лета 2025 года.
В первой половине текущего сезона на счету Авагимяна 18 матчей в УПЛ за "моряков", в которых он забил пять голов.
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