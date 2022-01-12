Украина

Рамон Рамос, которого называют новым Марсело, может перебраться в Украину.

Левый защитник бразильского Фламенго Рамон Рамос может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в услугах 20-летнего бразильца, которого на родине называют новым Марсело, заинтересован донецкий Шахтер.

Помимо "горняков" в услугах футболиста также заинтересованы Гранада, Эспаньол, Реал Сосьедад, Бенфика, Базель и Монако. При этом потенциальный трансфер игрока оценивается в шесть миллионов евро.

Действующее соглашение Рамоса рассчитано до конца 2025 года, однако он готов принять новый вызов в Европе.

В минувшем сезоне Рамон провел 22 поединка во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку.

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