Украина

Первый учебно-тренировочный сбор "горняков" начнется 16 января.

Шахтер на своем официальном сайте объявил, что проведет три контрольных поединка на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Имена соперников станут известны позднее.

На этой неделе подопечные Роберто Де Дзерби выйдут из отпуска и соберутся в Киеве, где начнут подготовку ко второй половине сезона.

Первый сбор в Турции начнется 16 января и закончится 2 февраля.

Напомним, по итогам первой половины сезона Шахтер набрал 47 очков после 18 игр и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая киевское Динамо на два балла.

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