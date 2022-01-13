Украина

28-летний украинец получил признание от фанатов клуба из Ковалевки.

Вратарь Колоса Евгений Волынец признан лучшим игроком клуба из Ковалевки по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Колоса в Instagram.

28-летний украинец стал победителем голосования среди болельщиков, которое проводилось клубом на страницах в социальных сетях.

В 2021 году Волынец провел 24 матча, из них 14 на ноль, пропустив 15 мячей.

После 18 игр Колос набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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