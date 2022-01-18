Украина

Испанский форвард поделился своими мыслями после перехода в украинский клуб.

Новоиспеченный нападающий Днепра-1 Марк Гуаль прокомментировал свой переход в украинскую Премьер-лигу.

"Это впервые, когда я буду играть вне Испании. Считаю, это хороший способ улучшить себя как игрока. Надеюсь, что мне удастся хорошо проявить себя здесь, и мы будем с командой прогрессировать вместе.

Наши страны во многом отличаются, но думаю, в футболе много общего. Мне нравится стиль, в котором играет Днепр-1, и я вижу, что могу быть полезным команде и тренеру. Итак, новый опыт – хорошо для меня. Поэтому я выбрал Днепр-1.

Я уже общался с главным тренером, и этот разговор оставил приятные впечатления. У него четкие идеи – считаю, что это очень важно в футболе. Надеюсь, мы воплотим их на поле. Тренер сказал, что знает, как я играю, и представляет, как меня использовать для прогресса.

Я люблю атаковать. Могу сыграть на многих позициях впереди. Думаю, это хорошо для команды. Я из тех игроков, которые любят владеть мячом; могу использовать пространство. Люблю создавать в последней трети и завершать атаки.

Начало карьеры в Барселоне? Я был в Барселоне, а в 19 лет пошел в Севилью, во вторую испанскую лигу. Затем играл в этой лиге и за другие команды. Этот дивизион – хорошая возможность улучшить мастерство и прогрессировать. Это вторая лига, но там тяжело играть, и у нее приличный уровень.

Период в Реале? Знаю, это выглядит странно, ведь клубы ожесточенные соперники. Но когда переходил в Реал, я не смотрел на то, что раньше был в Барселоне, ведь этот переход был шагом вперед. Это было важно для меня. Пребывание в Реале было непродолжительным. Из-за коронавируса соревнования остановили. Но это был очень хороший опыт для меня. Увидел уровень, к которому нужно стремиться", — приводит слова Гуаля пресс-служба Днепра-1.

Ранее главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич поделился планами команды на зимний тренировочный сбор и подготовке ко второй половине сезона.