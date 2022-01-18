Украина

Четыре из семи оппонентов днепрян уже известны.

На двух сборах в Турции Днепр-1 планирует провести семь контрольных матчей — сообщил официальный сайт клуба.

Первый сбор пройдет с 23 января по 6 февраля, и на нем запланировано три спарринга. 28 января Днепр-1 сыграет с болгарским Берое, 4 февраля — с черногорским Дечичем, а соперник на 5 февраля уточняется.

Второй сбор пройдет с 9-го по 23 февраля, и на нем будут два игровых дня — по два контрольных поединка в каждый. 12 февраля Днепр-1 сыграет чемпионом Беларуси Шахтером и чемпионом Боснии Борацем. Соперники на 18 февраля пока не известны — идут переговоры.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 арендовал Романа Вантуха.