Украина

Хавбек Динамо поделился эмоциями после первых дней возобновления тренировок с командой.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился эмоциями после возобновления тренировок с командой на первом тренировочном сборе.

Футболист рассказал о тех нагрузках, которые предлагает тренерский штаб.

"Самое сложно — это делать ускорение с грузом в 50 килограмм. Конечно, нравится больше работать с мячом, а не с гирями. Улыбки улыбками, но нагрузки очень хорошие, тяжелые.

Когда занимались в Киеве — каждый день были силовые упражнения. В том числе и на поле. Все зависит от тренерской программы. Каждый футболист занимается дополнительно. У кого-то мышцы быстрее растут, у кого то медленнее. Вот у меня, например, медленнее.

Очень скучаем по Миколенко, но вся команда рада за него, ведь теперь он будет играть в АПЛ. Он заслужил свой шанс. А мы теперь ждем, когда к команде присоединятся Караваев, Забарный, Шкурин и Рамирес", — приводит слова хавбека киевлян официальный сайт клуба.

Ранее Шапаренко был признан лучшим футболистом Динамо 2021 года.