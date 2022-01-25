Украина

Кипер высказался о новичке "горняков".

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов оценил дебютный матч Винисиуса Тобиаса в футболке "горняков".

"Винисиус очень понравился. Сегодня отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил.

А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.

Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит.

Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру", — сказал Пятов.