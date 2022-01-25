Украина

Команда Мирчи Луческу провела свой третий спарринг в Испании.

В третьем контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Испании киевское Динамо одержало минимальную победу над испанским клубом Реал Мурсия со счетом 3:1.

Подопечные Мирчи Луческу пропустили первыми. Уже на седьмой минуте испанцы провели мощную атаку, в ходе которой голкипер "бело-синих" Денис Бойко дважды спас свои ворота, но третий удар оказался результативным. Автором гола стал Мека.

Киевляне отыгрались в середине первого тайма — Де Пена пробивал со стандарта, но мяч не долетев до ворот отскочил назад на линию штрафной, откуда Кулач в касание пробил точно в ворота.

Затем на 84 минуте Цыганков обокрал соперника на правом фланге и классно подал на линию вратарской, откуда Шапаренко расстрелял ворота. Спустя три минуты Буяльский увеличил преимущество киевлян, воспользовавшись небольшим хаосом в чужой штрафной.

Динамо — Реал Мурсия 3:1

Голы: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльский, 87 — Мека, 7.

Динамо (1-й тайм): Бойко – Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко – Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх, Гармаш – Кулач.

Динамо (2-й тайм): Моргун — Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко — Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков — Кулач (Волошин, 79).

Реал Мурсия: Гальего, А. Гонсалес, Хорхе, Лилу, Хайме, Гамза, Х. Лопес, Ботиа, Мека, Рогнни, Борис.