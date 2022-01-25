Украина

Команде Александра Петракова предстоит провести домашние матчи с Арменией, Ирландией и Шотландией.

Исполком УАФ еще не утверждал города, в которых сборная Украины будет проводить свои матчи в Лиге наций в 2022 году. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что с Арменией и Ирландией "сине-желтые" сыграют во Львове, а против Шотландии — в Киеве.

Эта информация не соответствует действительности, а решение о городах, которые примут матчи команды Александра Петракова, станут известны в середине февраля.

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