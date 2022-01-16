За 2022 год команда Александра Петракова проведет сразу три матча против шотландцев.
УАФ
16 января 2022, 19:19
Сборная Украины проведет гостевой поединок против Шотландии в рамках Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.
Игра, которая состоится 7 июня, пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что на этом же стадионе пройдет матч плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины. Игра запланирована на 24 марта и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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