Французский защитник отправился в финский чемпионат.
Альваро Нгамба (справа), ФК Колос
25 января 2022, 19:20
Колос на своей странице в Instagram объявил об уходе полузащитника Альваро Нгамба, который отправился в аренду финскому Мариехамну.
Арендное соглашение с 23-летним французом рассчитано на один год. Его действующий контракт с командой из Ковалевки рассчитан до конца 2023 года.
В нынешнем сезоне Нгамба провел пять поединков, в которых результативными действиями не отмечался.
В прошедшей кампании Мариехамн занял десятое место в чемпионате Финляндии.
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