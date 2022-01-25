Украина

Французский защитник отправился в финский чемпионат.

Колос на своей странице в Instagram объявил об уходе полузащитника Альваро Нгамба, который отправился в аренду финскому Мариехамну.

Арендное соглашение с 23-летним французом рассчитано на один год. Его действующий контракт с командой из Ковалевки рассчитан до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Нгамба провел пять поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

В прошедшей кампании Мариехамн занял десятое место в чемпионате Финляндии.

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