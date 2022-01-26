Украина

Защитник Шахтера рассказал о тренировочном процессе на первом сборе.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь поделился впечатлениями от первого тренировочного сбора команды в Турции.

Отметим, что в последнее время на турецкие поля обрушились небывалые метели, что внесло коррективы в расписание местного чемпионата.

"Действительно необычно тренироваться под снегом в Турции — такое здесь вижу впервые. Сразу вспомнил дом и отправил фотографии родным. Погода внесла свои коррективы в тренировочный процесс. Должно было быть занятие на поле, тактические, но из-за снегопада поработали в зале.

Сейчас физические тренировки направлены на все группы мышц: и на ноги, и на плечевой пояс. И подышали, и попотели — в общем, хорошо поработали.

Тренировка тренировкой, а игра есть игра, в ней намного больше ответственности и совсем другая работа. Очень рады, что уже провели первый матч на достаточно неплохом уровне, но расти еще есть куда. ​

Сейчас мы закрепляем то, что у нас уже было в первом сезоне и постараемся эти компоненты улучшить, а там может и что-то новое привнесем в свою игру", — приводит слова молодого защитника официальный сайт "горняков".

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к другому молодому футболисту Шахтера со стороны швейцарского гранда.