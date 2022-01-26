Украина

Команда Юрия Гуры продолжает готовится ко второй половине сезона.

Во втором контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции Александрия расписала мировую с представителем высшей лиги Польши — клубом Гурник.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 19 минуте Денис Костышин выполнил точный навес на голову Валерия Бондаренко со стандарта. Спустя десять минуте подопечные Юрия Гуры удвоили преимущество в счете — Устименко прорвался по флангу и вошел в штрафную, после чего выкатил мяч на Артура Авагимяна, который расстрелял ворота.

Через десять минут гости из Польши отыграли один мяч — футболист Гурника подхватил мяч на линии штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. Спасительный гол для соперника "горожан" пришел на 75 минуте, когда игрок Гурника реализовал пенальти.

Александрия — Гурник 2:2

Голы: Бондаренко, 19, Авагимян, 29 — ?, 39, ?, 75 (с пенальти).

Александрия (1-й тайм): Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло, Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук.

Александрия (2-й тайм): Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра, Одарюк (Чубатый), Калюжный, Белошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли.