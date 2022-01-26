Украина

Дмитрий Катаев высказался об очередном курьезе в украинским футболе.

Директор Александрии Дмитрий Катаев высказался о ситуации вокруг Владислава Калитвинцева, который имеет контракты и с "желто-черными", и с черниговской Десной.

Функционер считает, что демагогия в СМИ ни к чему и стоит дождаться решения соответствующих органов.

"Хорошо, что у президента Десны есть своя позиция. Все должны решить компетентные органы, все остальное — балаган. Есть закон, по которому нужно жить. Что решат — так и поступим.

Необходимо двигаться постепенно, а не фантазировать на тему будущего Калитвинцева", — сказал Катаев в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее ситуацию вокруг хавбека прокомментировал президент Десны Владимир Левин.