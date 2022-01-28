Украина

Украинскому голкиперу предстоит операция.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет будет вынужден пропустить второй учебно-тренировочный сбор для "бело-синих", который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 20-летний украинец появился в контрольном матче против Буде-Глимта (1:1), выйдя на замену после перерыва, но уже на 56 минуте столкнулся с соперником и был вынужден досрочно покинуть поле.

"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением. На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве. После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", — сказал старший врач Динамо Андрей Шморгун.

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