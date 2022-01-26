Украина

Младен Бартулович поделился мнением о новых игроках команды.

Тренер Ингульца Младен Бартулович, который недавно присоединился к тренерскому штабу Сергея Лавриненко, поделился планами команды из Петрово на зимних сборах.

"К нам присоединились несколько новых игроков, которых мы подписали. Мы очень рады, что смогли договориться с этими футболистами и что теперь они в нашей команде. Сразу видно, что это качественные игроки, мы в таких нуждаемся. Надеемся, что они нам очень помогут во второй части чемпионата.

Два легионера уже подключились к нам. Они адаптируются и понемногу притираются к команде. Ребята говорят по-английски, я стараюсь им помогать, так как общаюсь с ними больше всего. Буду стараться, чтобы их адаптация в команде прошла как можно быстрее.

На сборах в Турции планируем сыграть семь контрольных игр с соперниками из разных стран. Я считаю, что нас ожидают очень качественные спарринги, которые подготовят команду к игре с Динамо в УПЛ. Также ожидаем в команде еще несколько новых игроков, которые присоединятся уже на сборе в Турции, и футболистов, что будут на просмотре", — приводит слова Бартуловича ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что во время зимнего трансферного окна Ингулец подписал девять новичков.