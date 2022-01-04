Украина: Вторая лига

Илья Коваленко продолжит свою карьеру во Второй лиге.

Пресс-служба ЛНЗ на своей странице в Instagram объявила о подписании контракта с полузащитником Ингульца Ильей Коваленко.

По информации СМИ, 31-летний украинец покинул команду из Петрово на правах свободного агента и бесплатно достался клубу из Второй лиги.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 14 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

После 17 игр ЛНЗ набрал 41 очко и занимает третье место во Второй лиге в группе А.

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