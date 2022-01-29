Украина

Голкипер Динамо рассказал о последствиях столкновения в контрольном поединке.

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет прокомментировал столкновение, которое произошло в контрольном поединке против Буде-Глимт.

Напомним, тогда Нещерету сломали нос, в следствии чего футболисту уже сделали операцию

"Сразу после столкновения соперник подошел и извинился. Все меня поддержали, ведь это футбол. Это игровой момент, никто не застрахован.

Через пять дней мне снимут повязку с носа и я смогу нормально дышать. Через две недели можно уже будет работать. Обидно, но я не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов, скорее всего", — сказал футболист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Динамо и Буде-Глимт (1:1).