Украинский клуб ведет переговоры по футболисту.
Нино, Getty Images
29 января 2022, 23:26
Киевское Динамо заинтересовано в приобретении центрального защитника бразильского Флуминенсе Нино Моты.
Как сообщает Explosao Tricolor, руководство Динамо 29 января отправило предложение Флуминенсе по футболисту.
Пока неизвестно, в какую сумму может обойтись Нино украинскому клубу. Ранее Флуминенсе отклонил предложение мексиканского Тигреса в размере пяти миллионов евро.
В сезоне 2021 года Нино сыграл 41 матч, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Он является игроком олимпийской сборной Бразилии.
Также отмечается, что 60% экономических прав на футболиста принадлежит бразильскому клубу Ларанжейрас.
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