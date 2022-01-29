Украина

Украинский клуб ведет переговоры по футболисту.

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении центрального защитника бразильского Флуминенсе Нино Моты.

Как сообщает Explosao Tricolor, руководство Динамо 29 января отправило предложение Флуминенсе по футболисту.

Пока неизвестно, в какую сумму может обойтись Нино украинскому клубу. Ранее Флуминенсе отклонил предложение мексиканского Тигреса в размере пяти миллионов евро.

В сезоне 2021 года Нино сыграл 41 матч, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Он является игроком олимпийской сборной Бразилии.

Также отмечается, что 60% экономических прав на футболиста принадлежит бразильскому клубу Ларанжейрас.

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