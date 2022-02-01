Украина

Нападающий киевского Динамо поделился эмоциями после возвращения из аренды.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат прокомментировал свое возвращение в столичный клуб после аренды в Черноморец.

Футболист отметил, что смог за время в одесском клубе почерпнуть опыт взрослого футбола.

"За полгода очень соскучился по команде и Киеву. Не знаю, стал ли я мастеровитее, но опытнее точно стал — почувствовал Премьер-Лигу. В УПЛ все намного быстрее и играют не ребята по 20 лет, а настоящие мужчины.

Не знаю, шанс ли для меня, что ушло два форварда. Буду все доказывать на поле, впереди много товарищеских матчей. Нам предстоит разговор с тренерским штабом, будет теория — тогда будут известны требования", — приводит слова Ваната официальный сайт киевлян.

За 17 матчей в Премьер-Лиге в составе Черноморца 20-летний форвард сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу.

Ранее стал известен очередной спарринг-партнер киевского Динамо.