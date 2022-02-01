Стал известен следующий соперник киевлян.
Игроки Динамо, ФК Динамо Киев
01 февраля 2022, 15:27
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части УПЛ, проводя второй учебно-тренировочный сбор в Турции.
Пресс-служба клуба сообщает, что следом после матча против Лудогорца киевляне сыграют против Чукаричек из Сербии.
Поединок Динамо — Чукарички состоится в среду, 2 февраля на Mardan Stadium. Начнется игра в 17:00 по киевскому времени.
Отметим, в первом спарринге на втором сборе Динамо разгромило Лудогорец со счетом 4:1.
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