Украина

Стал известен следующий соперник киевлян.

Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части УПЛ, проводя второй учебно-тренировочный сбор в Турции.

Пресс-служба клуба сообщает, что следом после матча против Лудогорца киевляне сыграют против Чукаричек из Сербии.

Поединок Динамо — Чукарички состоится в среду, 2 февраля на Mardan Stadium. Начнется игра в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, в первом спарринге на втором сборе Динамо разгромило Лудогорец со счетом 4:1.

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