Команда Юрия Гуры продолжает подготовку ко второй половине сезона.
ФК Александрия
27 января 2022, 16:38
В третьем спарринге на учебно-тренировочных сборах в Турции Александрия минимально уступила косовским Балканам со счетом 0:1.
Единственный и победный мяч был забит на 29 минуте в ворота Олега Билыка.
Следующий матч подопечные Юрия Гуры проведут в понедельник, 31 января, против датского Вайле. Также к этот день состоится еще один контрольный матч против Каспия из Казахстана.
Александрия — Балканы 0:1
Гол: ?, 29.
Александрия (1 тайм): Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли.
Александрия (2 тайм): Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев, 80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков, Андрейчук.