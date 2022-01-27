Украина

Команда Юрия Гуры продолжает подготовку ко второй половине сезона.

В третьем спарринге на учебно-тренировочных сборах в Турции Александрия минимально уступила косовским Балканам со счетом 0:1.

Единственный и победный мяч был забит на 29 минуте в ворота Олега Билыка.

Следующий матч подопечные Юрия Гуры проведут в понедельник, 31 января, против датского Вайле. Также к этот день состоится еще один контрольный матч против Каспия из Казахстана.

Александрия — Балканы 0:1

Гол: ?, 29.

Александрия (1 тайм): Билык, Кожушко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Дришлюк, Сытников, Костышин, Устименко, Авагимян, Спинелли.

Александрия (2 тайм): Горох, Одарюк, Мельник, Бондаренко, Чубатый, Билошевский (Мустафаев, 80'), Демченко, Калюжный, Калитвинцев, Третьяков, Андрейчук.