Украина

Команда Юрия Гуры провела второй контрольный матч за один день.

Во втором контрольном матче за один день на учебно-тренировочном сборе в Турции, Александрия уверенно обыграла датский Вайле со счетом 3:0.

Уже на третьей минуте команда Юрия Гуры повела в счете — после паса через все поле от Олега Билыка, Валерий Бондаренко уверенно перекинул вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Затем в середине первого тайма "горожане" удвоили преимущество в счете — Олег Кожушко замкнул передачу с фланга от Владимира Одарюка.

На 51 минуте в ворота Александрии был назначен пенальти за фол в исполнении Богдана Билошевского, однако поразить ворота украинской команды у датчан не получилось — сэйв Билыка, который угадал угол, в который ударил соперник с одиннадцатиметровой отметки. Точку в матче поставил Эмиль Мустафаев, который классно пробил со штрафного удара на 82 минуте.

Отметим, что в первом матче игрового дня Александрия расписала мировую с Каспием.

Александрия - Вайле (Дания) 3:0

Голы: Бондаренко, 3, Кожушко, 19, Мустафаев, 82.

Александрия: Билык, Одарюк, Дубра, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Билошевский (Ситников, 76), Кожушко (Мустафаев, 64), Костышин, Авагимян, Спинелли.