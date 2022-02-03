Украина

Поединок состоится 7 февраля и начнется в 16:00.

Киевское Динамо проведет контрольный матч против черногорского Рудара на учебно-тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Спарринг состоится в понедельник, 7 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Матч будет показан в прямом эфире на YouTube-канале Динамо.

Напомним, команда Мирчи Луческу уже провела два спарринга в Турции, обыграв Лудогорец (4:1) и Чукарички (3:2).

Следующая контрольная игра для "бело-синих" пройдет завтра, 4 февраля, против болгарского Левски.