Украина

Автор гола и голевой передачи в матче с Чукаричками рассказал о своей адаптации в киевском клубе.

Нападающий киевского Динамо Витиньо прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Чукаричек (3:2), в котором он забил гол и отдал голевую передачу.

"Пока мне не так легко, я все еще продолжаю адаптироваться, но шаг за шагом, через работу я все больше адаптируюсь, стараюсь проявлять свои лучшие качества.

С божьей помощью у меня получается отмечаться результативными действиями, чему я очень рад. Впереди еще много товарищеских матчей, продолжаю работать и, конечно, стараться и в чемпионате так же радовать команду.

Стараюсь каждый день учить новые слова, чтобы лучше понимать партнеров на поле, чтобы у нас была лучше связь. Указаниям тренерского штаба следую, каждый день учусь и стараюсь", — приводит слова Витиньо пресс-служба "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Динамо — Чукарички.