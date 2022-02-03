Украина

Максим Стефанский поделился последними новостями из стана команды.

Спортивный директор Львова Максим Стефанский прокомментировал кадровую ситуацию в команде во время зимнего перерыва.

"Много усилений точно не будет. Возможно одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на девяносто процентов пойдем во вторую часть сезона, так как перед нами стоит серьезная задача. Мы хотим как можно раньше гарантировать себе прописку в УПЛ.

Рассматриваем возможность приглашения в команду левого крайнего защитника и атакующего полузащитника. Это уже будут скорее всего футболисты не из Африки. Будем искать поблизости. Если что-то интересное нам встретится, то будем рассматривать", - приводит слова Стефанского ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Львов проведет спарринги с Шукурой, Динамо Батуми и Тураном.