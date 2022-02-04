Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием клуба УПЛ.

Днепр-1 на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет очередной контрольный матч против черногорского клуба Дечич.

Для команды Игора Йовичевича это будет второй из трех запланированных спаррингов на первом сборе.

Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

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