Украина

Два молодых футболиста попробуют закрепиться в команде из Ковалевки.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило, что защитник Денис Кузык и нападающий Евгений Исаенко продолжат свою карьеру в составе Колоса.

Арендные соглашения с двумя молодыми футболистами рассчитано на один год.

Оба футболиста в первой половине сезона выступали за одесский Черноморец на правах аренды. За "моряков" Кузык провел 15 матчей, а Исаенко отыграл 19 поединков, забив три мяча.

Также отметим, что 21-летний Исаенко уже выступал за Колос в сезоне-2020/21 — на его счету 17 встреч и один забитый мяч.

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