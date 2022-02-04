Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

Сегодня, 4 февраля, киевское Динамо проведет свой третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу в этом поединке станет болгарский Левски, который в настоящее время занимает шестое место в чемпионате своей страны, набрав 26 очков после 19 игр.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет спарринг с черногорским Рударом.