Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.
ФК Динамо Киев
04 февраля 2022, 08:41
Сегодня, 4 февраля, киевское Динамо проведет свой третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником команды Мирчи Луческу в этом поединке станет болгарский Левски, который в настоящее время занимает шестое место в чемпионате своей страны, набрав 26 очков после 19 игр.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.
Ранее сообщалось, что Динамо проведет спарринг с черногорским Рударом.