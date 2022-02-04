Украина

Украинец поделился мыслями о вылете донецкого клуба из еврокубков.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал неудачное выступление "горняков" в Лиге чемпионов.

"С позиции психологии, конечно, досадно, что нам не удалось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу.

У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров – больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно", — приводит слова Матвиенко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер занял последнее место в группе с Реалом, Интером и Шерифом, набрав два очка в шести матчах.