Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Во время подготовки к весенней части сезона-2021/22 Колос провел контрольный поединок против австрийской Аустрии из Лустенау.

Соперник украинцев мощно стартовал и уже к 30-й минуте забил три мяча. После перерыва игра выровнялась, но даже размочить счет коваливцам не удалось.

Колос — Аустрия Лустенау 0:3

Голы: Гюнич, 10, Грабхер, 21, Тейшейра, 30.

Колос (1 тайм): Фесюн — Кузык, Криворучко, Мякушко, Ильин, Тотовицкий, Новак, Гарькавенко, Ставничий, Исаенко, Богданов.

Колос (2 тайм): Маханьков — Гарькавенко, Ильин (Велетень, 55), Сантос, Исаенко, Павловец, Ориховский, Мораренко, Черноморец, Золотов, Ренан.