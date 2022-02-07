Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Фото ФК Колос
07 февраля 2022, 10:39
Во время подготовки к весенней части сезона-2021/22 Колос провел контрольный поединок против австрийской Аустрии из Лустенау.
Соперник украинцев мощно стартовал и уже к 30-й минуте забил три мяча. После перерыва игра выровнялась, но даже размочить счет коваливцам не удалось.
Колос — Аустрия Лустенау 0:3
Голы: Гюнич, 10, Грабхер, 21, Тейшейра, 30.
Колос (1 тайм): Фесюн — Кузык, Криворучко, Мякушко, Ильин, Тотовицкий, Новак, Гарькавенко, Ставничий, Исаенко, Богданов.
Колос (2 тайм): Маханьков — Гарькавенко, Ильин (Велетень, 55), Сантос, Исаенко, Павловец, Ориховский, Мораренко, Черноморец, Золотов, Ренан.