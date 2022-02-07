Украина

Защитник ПФК Львов рассказал о деталях подготовки команды на сборах.

Центральный защитник ПФК Львов Александр Романчук поделился мыслями о подготовке команды к возобновлению розыгрыша Украинской Премьер-Лиги.

Футболист также рассказал о деталях структуры тренировок.

"Для нас очень важно набрать оптимальные физические кондиции и подойти к официальным матчам в боевой готовности. За девять дней мы провели пять товарищеских матчей — это впервые в моей карьере. На сборах преимущественно бегают, прыгают, а мы играли.

Интересно много играть, нет монотонной работы. Много работы с мячом. Тяжело, безусловно, но очень интересно.

Я бы не сказал, что у нас много новичков. Поначалу мы друг друга не совсем понимали, но за счет большого количества товарищеских матчей мы отработали новые связки и сейчас все хорошо.

Все соперники очень хорошие, но для меня самый интересный соперник — это Динамо Батуми", — сказал Романчук клубной пресс-службе.

Ранее мнением о подготовке к второй части УПЛ поделился наставник Львова Олег Дулуб.