Украина

Хавбек "бело-синих" смог оформить дубль лишь в 216 матче в УПЛ.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук оформил дубль в матче против Мариуполя в 13 туре УПЛ.

По информации пресс-службы УПЛ, для того, чтобы оформить дубль в поединке чемпионата Украины, 30-летнему украинцу понадобилось 216 поединков.

Это самая длительная серия среди всех авторов дублей в матчах УПЛ. Предыдущим обладателем такого рекорда был бывший нападающий Черноморца и Волыни Анатолий Диденко, который забил два мяча в ворота Говерлы в 2016 году.

На третьем месте данного рейтинга находится бывший полузащитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски, который оформил дубль в своем 193 матче в УПЛ. Это произошло в матче против Волыни в 2011 году.

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