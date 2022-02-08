Решение было принято по решению тренерских штабов команд.
Фото ФК Черноморец
08 февраля 2022, 11:17
Контрольный матч на сборах в Турции между Черноморцем и грузинским Сабуртало, запланированный на 8 февраля не состоится — сообщил официальный сайт "моряков".
Решение об отмене было принято руководством обеих команд.
Черноморец получит дополнительный день отдыха, поскольку замена соперника не предусмотрена.
Следующий матч на сборах Черноморец проведет против Вереса в рамках Winter Cup 2022 12 февраля.
Ранее сообщалось, что комплектация Черноморца продолжается.