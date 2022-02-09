Украина

На восстановление футболисту понадобиться еще десять дней.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский продолжает процесс восстановления после травмы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

По словам главного врача киевлян Андрея Шморгуна, у футболиста воспалительный процесс в надколеннике. Из-за этого он пропустил второй сбор "бело-синих". На восстановление игроку понадобиться около 10 дней.

В настоящее время Андриевский занимается на клубной базе в Киеве по индивидуальной программе. Он должен успеть восстановиться до третьего сбора, который начнется 13 февраля.